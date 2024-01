Stagione Concertistica . Il 2024 parte col Maggio

L’anno nuovo inizia con la Stagione Concertistica Aretina promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Grandi appuntamenti imperdibili anche per il 2024 . "Grandi orchestre, musicisti di fama internazionale, bel canto e l’eccellenza della danza. La terza edizione della Stagione Concertistica Aretina propone un programma plurimo di altissimo livello in grado di soddisfare al meglio le esigenze di un pubblico raffinato come quello aretino. In questi anni la città ha dimostrato di riconoscere e apprezzare la straordinaria qualità degli artisti che si sono alternati sul palcoscenico del Teatro Petrarca oltre che esibirsi in quella che oggi è la Caurum Hall, ovvero l’Auditorium Guido d’Arezzo, che ospiterà il concerto dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Sono certo che anche questa edizione della Sca otterrà il successo che merita", ha detto il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli. "Siamo molto entusiasti della nuova edizione della Stagione Concertistica Aretina 2023/2024 – dice il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon - che anche quest’anno porterà ad Arezzo artisti eccezionali e programmi musicali meravigliosi. Tutti i concerti sono stati ideati appositamente per la nostra città e sono stati pensati per proporre al pubblico aretino una vasta offerta artistica: dalla musica sinfonica alla musica cameristica, dal repertorio lirico ad un Gala di danza. L’obiettivo che ci siamo posti all’inizio del nostro percorso, ovvero di proporre Arezzo come città della musica a livello internazionale, si sta consolidando sempre di più e anche per quest’anno la linea guida della stagione concertistica rimane invariata: portare ad Arezzo l’Eccellenza. Gli artisti che calcheranno il palcoscenico aretino sono riconosciuti a livello mondiale".

Prossimo appuntamento il 27 gennaio alle 19 all’Auditorium Guido D’Arezzo con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Ion Marin. Il 17 febbraio alle 20,30 al Petrarca ci sarà il Galà di danza con la coreografia di Valentino Zucchetti. Protagonisti della serata i primi ballerini del Royal Ballet di Londra, del Teatro alla Scala di Milano, dell’Opera di Roma e del San Carlo di Napoli. Il 2 marzo alle 19 al Petrarca Grandi il tenore Vittorio Grigolo. Il 26 marzo alle 20,30 sempre al Petrarca Grandi pianisti con Grigory Sokolov, e il 2 maggio alle 20,30 la stagione si chiude al Petrarca con l’Orchestra Regionale Toscana, Coro della Fondazione Guido d’Arezzo, diretti dal Maestro Donato Renzetti.