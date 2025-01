Stadio Faralli, lavori in dirittura d’arrivo

I lavori vanno avanti allo stadio Faralli. Il principale impianto sportivo di Castiglion Fiorentino è al centro di un maxi intervento legato al rifacimento del manto erboso. Lavori che vedranno alla loro conclusione la presenza sul rettangolo verde di un manto erboso ibrido, ovvero formato da erba naturale e altra artificiale. Un sistema innovativo che ovviamente andrà ad abbattere sensibilmente i costi di gestione e per il mantenimento del tappeto erboso. Il Comune sta monitorando l’iter affidato all’azienda vincitrice del bando che dopo aver livellato il terreno e steso i tappeti di erba ibrida adesso sta ultimando gli ultimi dettagli. Già la prossima settimana infatti le porte e le panchine torneranno a delimitare il recinto di gioco oltre ovviamente alla rete di recinzione, ai lati del campo. Da qui alla fine dell’intervento manca davvero poco. Dopo la metà di febbraio, salvo intoppi entro la fine del mese, la Castiglionese tornerà in possesso del proprio stadio andando quindi a concludere il suo peregrinare tra Arezzo e la Valdichiana per svolgere allenamenti e disputare incontri ufficiali sia con il proprio settore giovanile che con la prima squadra che staziona nelle primissime posizioni del torneo di Eccellenza. Un importo complessivo di 485mila euro quello dei lavori per la realizzazione del manto erboso ibrido che di fatto renderà lo stadio Faralli uno degli impianti sportivi maggiormente all’avanguardia nell’intero territorio aretino.