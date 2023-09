Sta meglio la bimba investita dall’auto

Sta meglio ed oggi dovrebbe tornare a casa la bambina di 8 anni investita nel tardo pomeriggio di venerdì lungo via Roma a Stia. I medici hanno subito provveduto ad ingessare la spalla fratturata nell’incidente e non si sono verificate altre complicazioni. In giornata la piccola dovrebbe essere dimessa dall’ospedale Meyer. La bambina, secondo una prima ricostruzione, era in macchina con la mamma che ha parcheggiato davanti alla cartolibreria del paese. Mentre la mamma scendeva dal suo lato la bambina ha improvvisamente aperto lo sportello attraversando la strada verso il negozio dove doveva recarsi. È stata travolta da una Fiat Panda condotta da un giovane di Pratovecchio, che non andava veloce e le lesioni alla piccola non sono state gravissime.