Squadra che vince non si cambia. Giunta Mattesini, resta Calussi: "I nostri progetti per Subbiano"

di Sonia Fardelli

Ilaria Mattesini, rieletta sindaco per il secondo mandato, non perde tempo per formare la sua squadra e mettersi al lavoro per rilanciare e il suo centro storico, come hanno più volte richiesto anche i cittadini. Martedì prossimo ci sarà la riunione per decidere la giunta.

E sicurante non ci vorrà molto a formarla visto che per il 24 giugno è stata già fissata la prima riunione del nuovo consiglio comunale. Tra gli eletti ci sono gli assessori uscenti Alberto Calussi, Paolo Domini e Beatrice Lusini. La certezza per la nuova giunta potrebbe essere proprio Calussi, che in questi anni ha ricoperto l’importante assessorato ai lavori pubblici. Per lui la riconferma potrebbe essere quasi scontata. Per il resto Mattesini non si sbilancia più di tanto, parlando di giochi ancora da fare. Da chi sarà formata la nuova giunta?

"Dobbiamo fare ancora alcune importanti valutazioni prima di formare la nuova giunta – dice – il secondo mandato è forse ancora più difficile del primo. Quelli che sono già stati nella mia squadra saranno comunque le colonne portanti della nuova squadra, ma anche i nuovi arrivati siamo sicuri che porteranno un’importante spinta e contributo alla macchina comunale".

Quali sono gli obiettivi primari da raggiungere per ?

"L’input più forte viene dai servizi, dai lavori pubblici e dalla manutenzione, ai quali dovremo porre particolare attenzione e sui quali dovremo investire molte energie. Ci saranno molte cose da fare per il paese e sfrutteremo anche l’esperienza fatta in questi primi cinque anni di mandato".

Il nuovo parlamentino che si insedierà appunto il 24 giugno sarà composto oltre che dal sindaco Mattesini, dai consiglieri di maggioranza di Insieme per Alberto Calussi, Paolo Domini, Beatrice Lusini, Silvia Battista, Giuseppe Rizzo, Laura Moneti, Giorgio Muzi, Isabella Dei. Consiglieri di minoranza saranno Ilario Maggini e Nicola Esposito ripartire si può, Mirella Ricci in Movimento e Luca Bianchi di Per e le sue frazioni.

Presto si conosceranno anche i nuovi assessori. Forse già da inizio prossima settimana.