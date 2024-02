Nasce la squadra di calcetto dei parroci, la panchina affidata a Mario Palazzi

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Chiamatela pure la rappresentativa dei parroci aretini. È la nuova realtà calcistica che verrà presentata tra pochi giorni in Diocesi ma che ha già catturato l’attenzione degli amanti del pallone visto che per la prima volta il seminario aretino potrà contare su una squadra. Un progetto nato grazie all’idea e all’apporto del Centro Sportivo Italiano, presidente della realtà associativa. Il prossimo 1° marzo verranno illustrati i dettagli compreso ilo loro della rappresentativa di calcio a cinque alla presenza del vescovo Andrea Migliavacca, di Lorenzo Bernardini, di don Andrzej Zalewski, rettore del Seminario e anche del primo allenatore. Si tratta di Mario Palazzi, ex calciatore dell’Arezzo, giocando poi con Rondinella Marzocco, Reggiana,Livorno e Mantova. Appese le scarpette al chiodo ecco il percorso come allenatore, anche al fianco di Serse Cosmi. Proprio con Cosmi ha vissuto l’esperienza della Champions League con l’Udinese.

Nella sua carriera di allenatore Mario Palazzi si è seduto sulle panchine di Perugia, Genoa, Arezzo, Siena, Lecce, Palermo, Pescara, Foligno, Sangiovannese. Da allenatore ha ottenuto (come vice di Serse Cosmi) la vittoria della coppa Intertoto (2003 con il Perugia) e la vittoria del campionato di serie B con il Genoa nella stagione 2004/2005. Adesso la nuova avventura alla guida dei parroci aretini con un calendario di amichevoli e partite che sarà svelato a breve proprio in occasione della conferenza stampa che inaugurerà la nuova avventura della Diocesi aretina e del centro sportivo italiano.