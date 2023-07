Sprint interventi ortopedici Attesa 48 ore

175 interventi per fratture del femore operati entro 48 ore. Succede all’ospedale del Valdarno. Il reparto ortopedia del presidio, diretto dal dottor Luigi Ciampalini, si colloca al primo posto per il raggiungimento dell’indicatore del programma nazionale esiti. In ortopedia vengono effettuati oltre 1300 operazioni all’anno, una parte dei quali con protesica robotica. "La frattura di femore è un evento piuttosto frequente nella popolazione anziana - ha spiegato Ciampalini - Le sue conseguenze sulla durata e sulla qualità di vita sono estremamente serie: la mortalità a un anno dei soggetti con frattura di femore è superiore al 20%. Rispetto ad altre opzioni terapeutiche, infatti, all’intervento chirurgico precoce sono stati associati un minor rischio di complicanze post-operatorie e una più rapida ripresa funzionale". Le linee guida disponibili raccomandano che l’intervento chirurgico venga effettuato non oltre le 48 ore, a seconda del caso. Gli studi infatti mostrano che a lunghe attese per l’intervento corrisponde un aumento del rischio di mortalità e di disabilità del paziente.