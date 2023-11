Sportello anti-violenza. Aumentano le denunce

POPPI

Crescono in Casentino le richieste di aiuto allo Sportello Ascolto Donna: sono 10 quelle registrate nel 2022.

Rispetto al 2021, in cui si erano rivolte allo Sportello 6 donne casentinesi, è evidente un progressivo aumento che fa pensare ad un ritorno degli accessi al tenore pre-Covid.

Per quanto riguarda la nazionalità, le richieste di aiuto hanno riguardato principalmente donne italiane tra i 40 e i 49 anni. I dati e la situazione relativa alla violenza di genere e alle denunce che risultano appunto in crescita nel territorio, saranno oggetto dell’evento "Violenza di Genere. Analisi prevenzione e pratiche di contrasto" con l’obiettivo di prevenire il fenomeno e mettere in campo pratiche di contrasto.

L’appuntamento è per oggi alle 17 nel Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi di Poppi. Interverranno Carlo Toni sindaco di Poppi e neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Eleonora Ducci responsabile delle pari opportunità Anci Toscana e sindaca di Talla, gli avvocati Marco Geremia e Massimilla Brogi, la psicologa Denise Pantuso, la direttrice dello Sportello Pronto Donna Elisa Serafini, la scrittrice Marina Martinelli e l’operatrice Pronto Donna Casentino Debora Ferace. Sono inoltre previsti gli interventi musicali di Roberta Soldani e Johnny Sassoli alla chitarra. A moderare sarà Christian Bigiarini, direttone della rivista locale Casentipiù.

L’evento rappresenta appunto l’occasione giusta in questa fase per analizzare e commentare i dati annuali relativi agli accessi allo sportello nel territorio casentinese.

Al fine di incentivare l’accesso allo Sportello che a causa del Covid era diminuito per poi aumentare di nuovo, sono stati svolti incontri informativi nel territorio ed è stata progettata e lanciata l’iniziativa del "libro sospeso" volta ad attivare la comunità per costituire una biblioteca di genere allo Sportello Ascolto Donna del Casentino. L’iniziativa è stata lanciata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ed è prevista l’inaugurazione della Biblioteca di genere per il mese di marzo 2024.