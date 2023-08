Spopola l’app dei cimiteri "Già migliaia di richieste"

Si chiama Aldilapp, come "App dell’Aldilà", e permette di cercare la lapide di un nostro caro su tutti i cimiteri registrati. A distanza, attraverso un clic sul nostro smartphone, si può anche prenotare una pulizia della pietra tombale o ordinare dei fiori da posare sulla tomba. Aldilapp presto arriverà ad Arezzo: sono già più di 1500 coloro che hanno cercato la nostra città sull’applicazione, più di 5200 le ricerche sulla nostra provincia.

"Daremo la priorità proprio ad Arezzo visto il numero elevato di richieste arrivate - ci spiega Enrico Massi, abruzzese, ideatore dell’app - entro i primi di settembre avremo un nostro commerciale nell’Aretino che inizierà subito a prendere contatto con le amministrazioni comunali per attivare il servizio". Aldilapp, dopo il via libera degli amministratori, fa un censimento e una mappatura 2.0 dei cimiteri: digitalizza e geolocalizza lapide per lapide, con tanto di segnaletica fisica all’interno dei cimiteri per facilitare le ricerche.

"Siamo una società che realizza App e questa, come ogni altra App, deve risolvere dei problemi - dice Massi - i cimiteri sono sempre meno frequentati, specie dai giovani, spesso lasciati a sé stessi da chi di dovere, in questo modo riusciamo a creare un ponte con i nostri cari attraverso una tecnologia che permette di abbattere le distanze". E così chi vive a Cosenza può inviare un mazzo di fiori ad un suo caro che riposa nel cimitero di Bolzano: "Per restare vicini, anche se distanti", è il motto dell’applicazione. E’ possibile anche grazie ad un coinvolgimento con le attività commerciali del territorio, "una volta che i cimiteri di un comune si sono registrati sulla nostra app, potranno fare lo stesso anche i negozi del territorio specie i fioristi: potranno caricare sul portale i loro prodotti, in genere mazzi di fiori, e provvedere alla consegna una volta arrivati gli ordini", continua Massi. Aldilapp permette anche altre funzionalità. Come si vede nella home, l’utente può anche scrivere un pensiero, una memoria o un frase commemorativa per i propri avi, oppure può caricare una foto o scrivere la biografia di un defunto.

"Tanta gente ci ha scritto commessa dopo essersi fatto raccontare dalla nonna la storia del suo albero genealogico: è un modo per scoprire le proprie radici", ci dice Massi. Ma non finisce qui: con l’app si può anche ordinare la pulizia di una lapide oppure accendere un cero virtuale. Non a caso, si legge sulla homepage dell’applicazione, "L’innovazione digitale che parte dalla memoria: Aldilapp permette di onorare i nostri cari defunti, prendersi cura delle strutture che li accolgono attraverso una rete di servizi collegati".

Luca Amodio