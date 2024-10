Spina, la stagione. I magnifici sette da Pivetti a Zorzi

Una dopo l’altra si svelano le stagioni dei teatri della provincia. Si riapre il sipario del Teatro Comunale Mario Spina a Castiglion Fiorentino gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, con la direzione artistica di Luca Ricci: dal 20 novembre al 9 aprile, 7 spettacoli in cartellone, per una stagione che promette intrattenimento, divertimento e pensiero, come suggerisce lo stesso titolo, “A Castiglioni quest’anno ci divertiamo!”. Al via il 20 novembre, con la compagnia Stivalaccio Teatro che presenta Il malato immaginario - L’ultimo viaggio, riscrittura del classico di Molière diretta da Marco Zoppello, sul palco insieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota. Secondo appuntamento il 18 dicembre, con Il Giuocatore di Carlo Goldoni, adattato e diretto da Roberto Valerio, con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigo, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani, una produzione Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale. Venerdì 24 gennaio, approda in teatro il pluripremiato spettacolo di Teatro Koreja, Paladini di Francia - Spada avete voi, spada avete io! scritto da Francesco Niccolini. Protagonisti i pupi animati da Letizia Cartolaro, Carlo Durante, Emanuela Pisicchio ed Enrico Stefanelli che portano in scena la storia comica e tragica dei paladini di Carlo Magno, dall’arrivo a corte della bella Angelica al massacro di Roncisvalle. Venerdì 7 febbraio, quarto appuntamento con Raffaello, il figlio del vento, di e con Matthias Martelli. Giovedì 20 febbraio va in scena un mito vivente della pallavolo nazionale: Andrea Zorzi, due volte campione del mondo e tre volte campione europeo, è protagonista de La leggenda del pallavolista volante, spettacolo scritto con Nicola Zavagli, che vede il campione in scena con Beatrice Visibelli; una produzione Teatri d’Imbarco. Il 6 marzo arriva al Mario Spina Alessandro Benvenuti con il monologo Pillole di me, una produzione Arca Azzurra. Il 9 aprile, l’ultimo spettacolo della stagione: L’inferiorità mentale della donna - un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole, con Veronica Pivetti che racconta le più bizzarre teorie della scienza sul tema.

Angela Baldi