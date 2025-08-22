La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaSpazzamenti straordinari a San Giovanni. Oggi tocca al parcheggio della stazione
22 ago 2025
MARCO CORSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Spazzamenti straordinari a San Giovanni. Oggi tocca al parcheggio della stazione

Spazzamenti straordinari a San Giovanni. Oggi tocca al parcheggio della stazione

Area chiusa al traffico fino alle 20.

Spazzamenti straordinari a San Giovanni

Spazzamenti straordinari a San Giovanni

Arezzo, 22 agosto 2025 – Prosegue a San Giovanni il programma di interventi straordinari dedicati alla pulizia e alla cura del verde pubblico nei principali parcheggi di San Giovanni Valdarno. Oggi è previsto lo spazzamento con contestuale manutenzione delle aree verdi presso il parcheggio retrostante la stazione ferroviaria. Per consentire le operazioni, l’intera area resterà chiusa al traffico e alla sosta dalle ore 6.00 di stamani fino alle 20.00 di stasera. Durante questa fascia oraria non sarà quindi possibile lasciare l’auto nel parcheggio. L’intervento rientra in un piano più ampio che coinvolgerà, nei prossimi giorni, altre aree di sosta del centro e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici cittadini. Nei prossimi comunicati verrà diffuso il calendario completo delle date e delle aree interessate.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata