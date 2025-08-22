Spazzamenti straordinari a San Giovanni. Oggi tocca al parcheggio della stazione

Arezzo, 22 agosto 2025 – Prosegue a San Giovanni il programma di interventi straordinari dedicati alla pulizia e alla cura del verde pubblico nei principali parcheggi di San Giovanni Valdarno. Oggi è previsto lo spazzamento con contestuale manutenzione delle aree verdi presso il parcheggio retrostante la stazione ferroviaria. Per consentire le operazioni, l’intera area resterà chiusa al traffico e alla sosta dalle ore 6.00 di stamani fino alle 20.00 di stasera. Durante questa fascia oraria non sarà quindi possibile lasciare l’auto nel parcheggio. L’intervento rientra in un piano più ampio che coinvolgerà, nei prossimi giorni, altre aree di sosta del centro e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici cittadini. Nei prossimi comunicati verrà diffuso il calendario completo delle date e delle aree interessate.