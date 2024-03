"Spazio Vaggio" presto attivo. Il centro sportivo ricorda Dori

CASTELFRANCO

Sarà inaugurato il 28 marzo lo "Spazio Vaggio", centro sportivo e ricreativo nel comune di Castelfranco Piandiscò intitolato ad Enrico Dori, un ragazzo valdarnese di soli 20 anni scomparso un pomeriggio di ottobre del 2014 in un incidente d’auto. Una tragedia che ha dato la forza a genitori e amici di portare avanti quello che, all’inizio, era un sogno. Realizzare un luogo di sport aperto a tutti. Dopo tanti sacrifici e un lavoro eccezionale, siamo arrivati al taglio del nastro. Nel complesso troveranno posto un campo per il gioco del calcio a 5 omologato dal Coni, completamente recintato, con adiacenti spogliatoi; un percorso pavimentato corredato da servizio igienico pubblico e chiosco ristoro; un’area a verde circostante in cui è stato previsto l’inserimento di uno spazio ricreativo con attrezzature per il gioco dei bambini. Il progetto ha tenuto conto degli elementi già presenti sull’area, importanti per la fruizione della zona, quali il percorso accessibile di collegamento tra via Emilia e via Liguria ed il fontanello con le panchine adiacenti. Nei mesi prossimi saranno realizzati anche i campi da padel, che concluderanno definitivamente il centro sportivo.

Nel 2019 è stata firmata la convenzione con il Comune di Castelfranco Piandiscò, ed è stato concesso il nulla osta del Comitato Olimpico per l’omologazione dell’impianto, per cui si potranno svolgere nello "Spazio Vaggio" anche tornei e campionati riconosciuti dalla Federazione. Nel frattempo, in questi anni, l’associazione "Il Sorriso di Enrico" si è fatta conoscere con una moltitudine di iniziative. Enrico Dori morì a causa di un incidente stradale lungo la strada di Pian di Rona, nel comune di Figline e Incisa Valdarno.

M.C.