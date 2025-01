"Spacciano droga nel nostro palazzo". Fermato un giovane con le dosi nei boxer

Un arresto per droga ad Arezzo. È accaduto giovedì 9 gennaio, quando gli agenti della Squadra mobile hanno organizzato un’attività di osservazione di un condominio, i cui abitanti avevano inviato nei giorni precedenti un esposto in questura segnalando una presunta attività di spaccio. I poliziotti hanno notato un soggetto nordafricano di circa 25 anni muoversi in maniera sospetta davanti all’ingresso e hanno tentato di sottoporlo ad un controllo. L’uomo si è dato repentinamente alla fuga, costringendoli a un lungo inseguimento a piedi per le vie delle città fino a quando, all’altezza di un incrocio, è stato bloccato da una pattuglia sopraggiunta di rinforzo.

Il 25enne ha opposto resistenza e ha tentato nuovamente di scappare ma alla fine è stato bloccato e trasferito negli uffici della Squadra mobile per ulteriori accertamenti. Una volta identificato, è stato sottoposto a perquisizione personale: ben occultati all’interno dell’elastico dei boxer sono stati rinvenuti 28 involucri di eroina, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Nel giubbotto sono stati trovati 530 euro in banconote di vario taglio e 3 telefoni cellulari. Il tutto è stato sequestrato.

Il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato al carcere di Arezzo in attesa della convalida del Gip.