Spaccata in gioielleria, in fuga a mani vuote

Ha tentato la spaccata nella notte al negozio di Damiano Parati in via Vittorio Veneto ma è stato messo in fuga dalla sicurezza. E se ne è andato a mani vuote. O meglio, una delle due porte del negozio è stata buttata giù ma non la seconda che porta dentro al negozio. Accade nella notte tra domenica e lunedì. All’azione ci sarebbe stata una persona sola, armata con un martello e un piccone con i quali è riuscito a entrare nella piccola anticamera che porta al negozio ma separata da un altro portone.

Si era messo al lavoro ma poi le sirene della sicurezza privata l’hanno messo in fuga. Non è riuscito a portare via nulla ma ha fatto dei danni al negozio dello storico brand di artigiani aretini nel cuore di Arezzo. A indagare gli agenti della Questura di Arezzo.

L’attacco ai preziosi non si è arrestato nemmeno nel fine settimana. Non sono andati in scena veri e propri assalti al settore orafo ma un’altra piccola bottega artigianale è stata colpita. Il blitz è andato in scena nel comune di Civitella in Valdichiana, nella frazione di Albergo, in via Morandi.

Qui i malviventi, nella notte tra venerdì e sabato, sembrerebbe più di uno, hanno buttato giù la recinzione e si sono introdotti nella bottega in Valdichiana. Qui hanno trovato una cassaforte semi aperta e senza troppe difficoltà hanno prelevato quello che c’era dentro: 10 grammi di oro e 500 di argento semilavorato. Non il colpo della vita ma un bottino da un migliaio di euro abbondante senza considerare i danni che ha causato. Sull’episodio stanno indagando di carabinieri della Compagnia di Arezzo.

