Sotto le stelle con le canzoni dei dj set

Quella odierna sarà di nuovo una "notte stellata" per Sansepolcro, grazie alla dinamica associazione "I Citti del Fare", che fra meno di tre settimane porterà Edoardo Bennato, Max Gazzè e Paolo Ruffini a Berta Music Festival. L’appuntamento è per le 21 nella suggestiva location degli "Orti Sociali del Bastione". Lo spazio, per l’occasione, si trasformerà in un luogo nel quale trascorrere una serata all’insegna del relax e godersi l’atmosfera estiva. Un evento riproposto anche nell’estate 2024 in virtù del grande successo riscontrato nelle prime due edizioni. Un prato adornato da teli nel quale è possibile deliziare il palato con degli ottimi cocktail presso l’angolo bar, mentre la serata andrà avanti con musiche live e dj set. Un luogo gestito dall’associazione Floema Aps, mentre l’evento gode del patrocinio del Comune di Sansepolcro. "La Notte Stellata" diventa un momento importante anche nel ricco calendario di eventi che interessa l’intera Alta Valle del Tevere, con grandi potenzialità nella crescita. Un momento che precede di qualche giorno la più classica delle notti di San Lorenzo: giorno prediletto per ammirare le stelle cadenti. Si comincerà – come ricordato – alle 21 con musica e parole di Muni e Irene Vergni, "DeSidero", uno spettacolo sulla mitologia celeste e la musica per le costellazioni. Seguirà alle 22 il dj set by @francescogori.awarz. In occasione della "La Notte Stellata", nella città pierfrancescana è atteso il pubblico delle grandi occasioni, come si è verificato gli anni passati, in un luogo suggestivo ma ancora poco conosciuto, quello degli orti sociali. Un evento destinato a crescere sempre di più a seguito dell’impegno e del contributo de "I Citti del Fare".