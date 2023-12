Sotto l’albero torna il regalo sospeso e la casa di Babbo Natale

Entrare in un negozio, comprare un regalo, ma lasciarlo lì, in attesa che una associazione venga a ritirarlo e lo consegni ai bambini delle famiglie in difficoltà economica. E’ giunta alla sua quarta edizione una bellissima iniziativa organizzata a San Giovanni dal progetto "Cittadini Attivi". E’ il "Regalo sospeso", partito il 2 dicembre scorso . Per tutto il periodo di Avvento sarà possibile acquistare, negli esercizi commerciali aderenti, una strenna in più da lasciare in negozio. Sarà cura dell’associazione raccoglierla e distribuirla a chi vive in condizioni economiche non ottimali nei giorni prima di Natale, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di San Giovanni. Sarà inoltre possibile contribuire con una donazione al conto corrente dell’associazione. Domani poi, in contemporanea con l’accensione dell’albero di Natale, i volontari saranno in piazza Cavour per pubblicizzare il progetto che da alcuni anni li vede contribuire ad assicurare un dono a tutti i bambini, facendo da tramite con la generosità dei concittadini sangiovannesi. Nello stesso giorno sarà inaugurata in Corso Italia 176 la "Casa di Babbo Natale", organizzata dalle associazioni del Tavolo della Partecipazione. Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno sarà un’attrazione per tutti i bambini che vivranno le vie del centro di San Giovanni nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23 e 24 Dicembre. Qui potranno incontrare Santa Claus e svolgere laboratori di lettura, laboratori manuali e farsi truccare dagli elfi pittori.

Sarà anche organizzato lo swap dei piccoli, la cesta per lo scambio di regali, quindi ogni bambino che lo vorrà potrà portare un dono, insieme ad un messaggio di auguri e prenderne un altro in cambio. "In un periodo ancora complesso per tante famiglie, sempre più persone avranno difficoltà a passare un Natale sereno - hanno spiegato gli organizzatori del Progetto Cittadini Attivi - Speriamo con la nostra iniziativa di portare sul volto di tanti bambini quel sorriso e quella spensieratezza che abbiamo visto negli scorsi anni".