Sostenibilità ambientale, strada tutta da percorrere Le buone pratiche per la salvezza del pianeta

La sostenibilità ambientale è un tema di cui si parla molto, ma per capire bene di cosa si tratta abbiamo intervistato un esperto del settore, l’ingegner Leonardo Botti, dirigente aziendale della TE Connectivity. Quello che ha suscitato il nostro interesse è stato l’Overshoot day. Con questo termine si intende il giorno in cui le risorse del pianeta terra si esauriscono. Se anni fa questa data coincideva con il 31 dicembre, ora a causa dei cambiamenti climatici e di un uso irresponsabile delle riserve alimentari e delle materie prime, si è spostata al 18 agosto.

Vuol dire che, per evitare conseguenza dannose, è necessario mettere in atto buone pratiche al più presto, come: riciclare con attenzione, consumare meno carne, utilizzare con parsimonia l’energia elettrica e l’acqua, non lasciando ad esempio le luci accese se non serve, usare le energie rinnovabili, favorire l’utilizzo di mezzi pubblici e bici, limitando l’uso della macchina, e non sprecare il cibo. Grazie ad un sondaggio fittizio sulle nostre abitudini, ci siamo resi conto che se ognuno di noi continua a consumare in eccesso e in maniera irresponsabile un solo pianeta non ci basta, ce ne vorrebbero tre delle dimensioni della Terra. Ma non c’è un “pianeta B”, dobbiamo prenderci cura di quello in cui viviamo.