Sosta nel blu dipinto di blu. Stazione, riecco 240 posti

Si colora di blu e riapre dal 1° aprile la sosta a rotazione nel parcheggio alla stazione gestito da Fs Park, società del Polo Urbano del Gruppo Fs. Conclusi i lavori di adeguamento normativo e di manutenzione straordinaria dell’area alle sbarre d’accesso al parcheggio: l’area comprende 240 posti auto di cui 6 riservati ai disabili.

Su viale Piero della Francesca nasce il primo parcheggio con pensiline fotovoltaiche, a copertura di 8 posti auto, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico del parcheggio grazie alla produzione di energia da 24 chilowatt di picco.

Inoltre, per agevolare la fruibilità dell’area è stata realizzata con una nuova pavimentazione stradale con un asfalto colorato in resina blu oltre a una segnaletica rinnovata.

In linea con la politica di sostenibilità ambientale del Gruppo Fs sono previste videosorveglianza, il rinnovamento degli impianti elettrici e un sistema di raccolta della pioggia per il riutilizzo.

Sono stati inoltre predisposti tutti i sottoservizi per accogliere prossimamente i partner di mercato affinché possano essere installate colonnine elettriche per la ricarica di auto.

Entro aprile tutto il parcheggio sarà aperto agli automobilisti. L’area in corrispondenza della sbarra di uscita, precedentemente riservata agli abbonati, sarà infatti oggetto di manutenzione per il completamento dei lavori di adeguamento.

Un passaggio importante, quella della stazione Fs, nel risiko della sosta in centro mentre è stato anticipato il piano per l’are di sosta Cadorna. L’assessore Francesca Lucherini ha spiegato che si tratta di un progetto urbanistico e non ancora operativo; precisando poi che di fronte e ad alcune eccezioni "ci sono ancora i margini per intervenire". Due spazi vanno spediti: il bar ristorante al corpo di guardia: la prima gara è andata deserta "ma ci sono investitori interessati, siamo ottimisti" ha detto Lucherini.

L’altro è il Centro per l’impiego, attraverso un’altra demolizione, quella della palazzina comando. I criteri indicati per l’area: piazza, collegamenti stradali e pedonali diretti tra via Garibaldi e via Petrarca, verde, parcheggi concentrati su un parcheggio su cinque piani: due interrati e tre sopraelevati.