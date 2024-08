Sorpasso fatale mentre è in vacanza. Muore con la moto contro un’auto. Cinque anni fa la tragedia del figlio

Stava affrontando in sella alla proprio moto la strada per il colle del Piccolo San Bernardo quando - forse durante un sorpasso stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto - si scontrato con un’automobile in transito. Un impatto violento quello sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Non c’è stato nulla da fare per il centauro, Marcello Orlandi, 68 anni, originario di Pratovecchio. Una persona molto conosciuta in Casentino dove aveva gestito per oltre 40 anni la macelleria di via Garibaldi, ereditata dal padre.

Una notizia che ha sconvolto e colpito come non mai la comunità casentinese che conosceva bene Marcello Orlandi, tornato di recente da un altro viaggio in moto con la moglie Maura, titolare di un agriturismo della zona, attorno ai quali si era stretta dopo la scomparsa del figlio 19enne Luca avvenuta nel maggio di cinque anni fa. Una caduta misteriosa quella del giovane che nel maggio del 2019 si trovava con alcuni amici alla diga di Ridracoli nel corso di una escursione nei boschi del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Marcello, tornato di recente a casa dopo una vacanza con la moglie, aveva deciso di ripartire, in sella alla propria moto questa volta con destinazione la Valle d’Aosta e le strade el Piccolo San Bernardo dove purtroppo ha perso la vita. L’incidente mortale si è verificato ieri mattina lungo la strada che porta appunto al valico. Dopo lo scontro con un’auto, una utilitaria Opel, l’uomo è stato sbalzato a terra per almeno 10-15 metri. I soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne di Pratovecchio. L’incidente è avvenuto nei pressi del lago Verney, nel territorio comunale di La Thuile.

Secondo quanto si è appreso, mentre il conducente dell’auto stava svoltando per fermarsi in un piazzola ai lati della sede stradale, il centauro era impegnato in un sorpasso in sella al proprio mezzo. Lo scontro tra i due veicoli sarebbe stato inevitabile. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di La Thuile per valutare le modalità di condotta di guida, sia della moto che dell’automobile. Sul posto è intervenuto anche il personale Anas per ripristinare la viabilità.

Nel primo pomeriggio la notizia dell’incidente e della scomparsa di Marcello Orlandi ha iniziato a circolare in Casentino, in particolar modo a Pratovecchio, lasciando senza parole quanti conoscevano da tempo la famiglia del macellaio appassionato di moto e la moglie e che adesso attende il rientro della salma per un ultimo saluto.