Soroptimist. Del Bene diventa presidente

Michela Del Bene torna alla presidenza del Soroptimist Club di Sansepolcro. Aveva svolto un primo mandato e ora inizia il secondo non consecutivo, raccogliendo il testimone da Ilaria Lorenzini. La conviviale di apertura dell’anno sociale si è tenuta domenica scorsa al ristorante "L’Incanto" ed era comprensiva della cerimonia delle candele e del passaggio della campana. Hanno partecipato alla cerimonia in qualità di ospiti la presidente del Rotary Club di Sansepolcro, Cosetta Gasparri; la Presidente Fidapa Alta Valle del Tevere, Maria Bonanno e la presidente dell’Inner Wheel di Sansepolcro, Annalisa Di Renzo.

La past president Ilaria Lorenzini ha ringraziato tutte le socie per aver condiviso ogni momento dell’attività del club con il proprio prezioso contributo e ha ripercorso i progetti che maggiormente hanno caratterizzato il proprio biennio di attività. In particolare ha ricordato la visita alla centrale di Aisa Impianti e con orgoglio e grande emozione il progetto "Una stanza tutta per sé" allestita nella caserma dei Carabinieri di Pieve Santo Stefano, luogo protetto per le donne vittime di violenza.

"Assumere questo ruolo è per me motivo di orgoglio – ha esordito la neo-presidente Michela Del Bene, che ha ringraziato Ilaria Lorenzini, la segretaria Giovanna Romolini, la tesoriera Elisabetta Bragagni e tutte le socie - ma anche di grande responsabilità. Viviamo in un momento storico che ci interpella come donne e come professioniste ad essere parte attiva del cambiamento. Il nostro impegno per l’empowerment femminile, per la parità di genere e per la costruzione di una società più giusta e inclusiva deve continuare con forza e convinzione".