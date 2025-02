Solidarietà, il Calcit dona dolci alla Caritas

Altro gesto di altruismo e solidarietà per il Calcit Valdichiana che ha appena consegnato alle Caritas del territorio cortonese i prodotti dolciari donati, come ogni anno, dalla Banca Tema, filiale di Camucia. Una delegazione del Cda del Calcit Valdichiana, le ha portate alle sedi Caritas di Cortona, Camucia e Calcinaio, "Si tratta di un gesto molto importante nei confronti delle persone più bisognose – conferma il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri - una rete molto importante costruita nel territorio tra le varie associazioni ed enti del terzo settore. Un grande ringraziamento va alla Banca Tema agenzia di Camucia, per questo gesto di solidarietà".

L’associazione prosegue, inoltre, il suo importante impegno nel territorio. Dopo aver presentato a fine gennaio l’ultimo acquisto, un’auto utile ai medici, psicologi e operatori delle unità operativa di cure palliative ed oncologia dell’Ospedale e zona distretto Valdichiana, sta mettendo in piedi una serie di iniziative per continuare a raccogliere fondi per le proprie attività. Il 27 febbraio è in programma una cena di beneficenza al centro sociale di Terontola, appuntamento che si rinnova ogni anno.

Non mancheranno le attività legate al carnevale. Sabato 1 marzo alle ore 15,30 sfilata delle mascherine al teatro Signorelli in collaborazione con la scuola di danza Fame Star Academy. Sempre al teatro Signorelli, lunedì 3 marzo, è invece in programma lo spettacolo "A tu per tu con Silvan", serata di beneficenza con il patrocinio del Comune di Cortona. Altri appuntamenti saranno calendarizzati a breve.

Nel 2024 sono state oltre 30 le manifestazioni organizzate per raccogliere fondi utili per finanziare anche progetti importanti di aiuto a persone o famiglie, che assistono un proprio caro a domicilio. È il caso del progetto "Prendiamoci Cura di chi si prende Cura" nato due anni fa, finanziato dal Calcit con il contributo della conferenza dei Sindaci della Valdichiana, primo progetto pilota nella regione Toscana, in sostegno al caregiver a domicilio. "È l’esempio del nostro impegno ed attenzione verso le famiglie che assistono un malato a domicilio", conferma ancora il presidente del Calcit. Non vogliamo farli sentire soli, abbandonati, perché spesso il sentirsi soli e la disperazione, sono dei macigni ben più disarmanti della malattia stessa, che portano a minare anche la salute del caregiver e sconvolgono l’assetto familiare".

Laura Lucente