Slittano i lavori in piazza a Saione. I residenti incontrano il Comune: "Ora ascoltate le nostre proposte"

Slitta di una settimana l’apertura del cantiere a Saione.

Giovedì sera il comitato, il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi si sono incontrati per aprire un confronto sulla nuova piazza prevista dal progetto del Comune.

Un progetto che ha suscitato fin da subito le perplessità dei residenti che in tre giorni hanno raccolto e protocollato 1067 firme per dire no all’abbattimento degli alberi e alla nuova viabilità proposta.

E intanto la petizione va avanti nel quartiere. Più verde, salvando gli undici alberi e mettendone nuovi, e alcune accortezze sulla nuova viabilità, è quanto chiede il comitato di Saione. E mentre la statua di San Francesco e il lupo è già stata rimossa, "Forse però c’è qualche apertura da parte del Comune", spiega Simona Coradeschi, portavoce del comitato.

Quelle emerse nell’incontro "Ci sono sembrate richieste da tenere in massima considerazione visto che non snaturano il progetto e potrebbero essere in larga parte ricomprese nel nostro intervento, ha spiegato la vicesindaco Tanti.

Per questo abbiamo fissato un nuovo incontro tra pochi giorni per capire come potervi andare incontro.

Da qui la considerazione di aprire il cantiere dopo l’incontro con i cittadini", fissato per giovedì 9. In calendario anche un consiglio comunale aperto il 16 maggio. E intanto l’apertura del cantiere slitta di circa una settimana. "Non saranno pochi giorni a fare la differenza, quello che fa la differenza è il nostro obiettivo: fare le cose e trovare soluzioni.

Come per Villa Severi anche qui è dimostrato che non servono proteste, cartelli, firme serve solo parlare con noi" continua Tanti.

"Hanno ascoltato le nostre perplessità e le nostre proposte. Ci sembra che ci sia stata un’apertura. Intanto abbiamo guadagnato una settimana. I lavori non partiranno questo lunedì, come previsto, ma slitteranno di una settimana" ci ha spiegato Simona Coradeschi.

"Questi giorni serviranno a valutare tecnicamente le proposte emerse. Faremo il possibile per venire incontro a quanto richiesto" spiega l’assessore Alessandro Casi.

"E siccome i lavori andranno ad incidere sulle attività commerciali della piazza, vogliamo creare meno disagi possibili. Quindi apriremo il cantiere quando tutto sarà definito nei minimi dettagli. Anche perché dall’apertura i lavori dovranno procedere più velocemente possibile".