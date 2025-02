Arezzo, 4 febbraio 2025 – Sintra consegue la certificazione di Parità di Genere. L’azienda aretina, punto di riferimento per l’innovazione digitale, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento che testimonia l’impegno nel favorire l’adozione di politiche volte a valorizzare l’apporto e il contributo femminile nei diversi comparti operativi, migliorando la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di acquisire posizioni di leadership e di armonizzare i tempi di vita e lavoro.

La certificazione è stata consegnata dall’organismo accreditato IMQ in seguito alla verifica di una serie di parametri quali i processi di assunzione, le opportunità di crescita, l’equità retributiva o la tutela della genitorialità, arrivando a validare Sintra tra le organizzazioni capaci di promuovere modelli di cambiamento sostenibili e durevoli nel tempo.

L’importanza di sviluppare professionalità e innovazione femminile in un comparto storicamente a prevalenza maschile era stata evidenziata dall’ultimo Report di Sostenibilità.

“Sintra, da anni, ha dedicato particolare attenzione alle politiche di genere”, riporta il documento, “Questa strategia è nata dalla consapevolezza che la parità di genere non è solo una questione di giustizia sociale, ma rappresenta anche un motore di crescita e innovazione per l’azienda che ha lavorato attivamente per creare un ambiente in cui le donne possano esprimere il loro potenziale, sviluppando percorsi di crescita che le portino a ricoprire ruoli di responsabilità, come manager e team leader.

Questa attenzione alle politiche di genere non solo rafforza l’impegno di Sintra verso un ambiente inclusivo e rispettoso, ma migliora anche la competitività aziendale”.

Sintra sta dunque operando una vera e propria rivoluzione culturale, con la volontà di raggiungere un equilibrio di genere e di superare gli stereotipi collegati alle professioni di ingegneria, tecnologia e informatica.

Questo percorso ha preso il via con i percorsi di educazione nelle scuole, è proseguito nelle strategie di ricerca del personale e di individuazione dei ruoli dirigenziali (i manager di Sintra sono donne per il 44%), e ha trovato espressione nell’attivazione di politiche capaci di promuovere il benessere dei dipendenti attraverso la soddisfazione economica, la realizzazione di un ambiente accogliente o la previsione di un’adeguata alternanza vita-lavoro.

«La certificazione di parità di genere - spiega Valentina Chessa dell’ufficio Risorse Umane, - è un riconoscimento che testimonia il nostro impegno concreto verso un ambiente di lavoro più equo, inclusivo e rispettoso delle diversità.

Questo risultato rappresenta solo una prima tappa e non certamente un punto di arrivo: per noi è l’inizio di un percorso di miglioramento continuo per individuare e mettere in campo sempre nuove strategie.

Continueremo, dunque, a lavorare con dedizione per costruire un futuro in cui la parità non sia un valore astratto o un obiettivo da perseguire, ma una realtà quotidiana».