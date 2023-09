Simone Baldini Tosi, l’autore di Mengoni ospite al Principe

Simone Baldini Tosi autore per Marco Mengoni sarà presente questa sera all’inaugurazione della discoteca il Principe di via Newton ad Arezzo. Simone Baldini Tosi, autore noto per il suo lavoro con l’artista Marco Mengoni, per la collaborazione con l’autore di Gaber Sandro Luporini, vincitore di Sanremo Rock e Voci Domani artista eclettico che spazia tra chitarra, violino, pianoforte e voce, dalla musica leggera al teatro, sarà ospite all’inaugurazione della discoteca Il Principe di Arezzo questa sera 30 settembre.

L’evento segnerà l’inizio della stagione 2023-2024 per una delle discoteche più prestigiose dell’area aretina. Simone Baldini Tosi ha dichiarato: "È un grande onore inaugurare la stagione 2023-2024 di una delle discoteche più importanti di Arezzo e al contempo rappresentare i Dido live performer, con i quali sarò assieme, la settimana successiva". Durante la cena spettacolo in programma al Principe, Simone Baldini Tosi terrà una performance musicale che promette di essere un momento memorabile.