"Signorelli e l’astro del mattino di Michelangelo", il concerto

Appuntamento oggi a Cortona con il concerto "Signorelli e l’astro del mattino di Michelangelo". Alle 17 nella sala Medicea di palazzo Casali si terrà l’introduzione di Eleonora Sandrelli e il concerto arpa-violino con Floraleda Sacchi e Linda Hedlund. Al centro dell’incontro c’è un retroscena della storia intorno al grande pittore cortonese di cui ci si appresta a celebrare i 500 anni. Eleonora Sandrelli, presidente Aion Cultura e componente dello staff di Tom Henry nel comitato scientifico delle celebrazioni, curerà l’introduzione ad alcune suggestioni ‘musicali’ nell’opera di Signorelli, in vista della mostra internazionale che verrà ospitata al Maec dal 23 giugno all’8 ottobre.

A seguire si terrà il concerto del duo arpa-violino con brani di Eugène Bozza, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Isaac Albeniz, Carlos Gardel, Alberto Ginastera e Astor Piazzolla.

Linda Hedlund, violinista, si è laureata all’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna nel 2002 e da allora ha avviato una carriera con esibizioni a livello internazionale come solista e musicista da camera, Hedlund ha collaborato con i principali musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Vienna e il pianista prof. Oliver Kern per la musica da camera.

Arpista, compositrice e produttrice, Floraleda Sacchi fa parte di una nuova generazione di musicisti d’avanguardia che vanno oltre le convezioni e gli stili come mostrano i suoi spettacoli e i suoi oltre trenta dischi per etichette come Decca, Deutsche Grammophon, Brilliant Classics e Amadeus Arte.

Floraleda Sacchi, accanto ad una carriera tradizionale, contribuisce nel portare il linguaggio classico nel 21° secolo, in particolare combinandolo con la tecnologia e i nuovi media, forse anche per questa ragione è una delle arpiste con il maggior numero di ascolti streaming del mondo.