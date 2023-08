Sicurezza nei cantieri Arezzo: l'Asl in campo con i tecnici della prevenzione

Sicurezza nei cantieri, la Asl Tse scende in campo e schiera i tecnici della prevenzione in vista degli oltre 20 cantieri che saranno in attività da qui al prossimo anno in provincia di Arezzo. Un progetto innovativo, voluto dal direttore Generale Antonio D’Urso partirà dal 1 ottobre e avrà come obiettivo l’implemento dei livelli di sicurezza nei cantieri aziendali della provincia, che raggiungeranno stando al crono programma, tra fondi pnrr e piano di investimenti triennale il numero di oltre 20. Parliamo delle Cot, dei lavori per l’ ospedale sicuro e sostenibile delle case di comunità degli ospedali di comunità e i lavori di ristrutturazione per l’installazione di grandi tecnologie sanitarie.

Due tecnici della prevenzione aziendale, assumeranno il ruolo di direttore operativo di cantiere al fine di effettuare specifiche verifiche sull’attuazione delle misure di sicurezza in tutti i cantieri aperti nella Provincia. I due tecnici, del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione, attualmente impegnati nel Pissll zona aretina, fino al termine del progetto nel 2026 saranno impegnati temporaneamente nel dipartimento tecnico. "Questi professionisti: Tecnici della prevenzione con una lunga esperienza di prevenzione nei cantieri - spiega il Direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario Daniela Cardelli - svolgeranno un ruolo fondamentale per la verifica sull’attuazione delle misure di sicurezza previste dal Piano di coordinamento della sicurezza e dagli altri documenti di valutazione rischio". "Anche queste accortezze rientrano nella sfera della tutela della salute- dice il dg D’Urso- un’Azienda Sanitaria deve assicurare la tutela dei lavoratori nei cantieri e prevenire rischi".