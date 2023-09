Sicurezza, l’ora del Grande Fratello Un drone per sorvegliare il corteo

di Angela Baldi

Sei ambulanze, 30 soccorritori, un disaster manager e perfino un drone che volerà sul corteo storico per monitorare dall’alto tutte le fasi della Giostra. È quanto previsto dal piano d’emergenza della Asl.

La Giostra è pronta a fare da calamita in centro per aretini e turisti e il piano di sicurezza sanitaria, ormai rodato e pronto a essere impiegato in caso di malori e incidenti durante lo svolgimento della manifestazione, sia in piazza Grande che fuori, presenta una novità che riguarda la sfilata. "Visto che l’edizione di settembre sarà in concomitanza con la Fiera antiquaria - spiega Luca Pancioni coordinatore aziendale delle maxi emergenze - e si prevedono maggiori presenze, il coordinamento regionale delle maxi emergenze ci supporterà con un’unità mobile e metterà a disposizione anche un drone per avere nell’immediato le immagini dall’alto del corteo. Il piano di emergenza sarà presente in tutti i momenti della manifestazione". Grande il dispiegamento di uomini e mezzi.

Nelle vicinanze dell’area di svolgimento della Giostra presenti 6 ambulanze tra dentro e fuori la piazza e oltre 30 soccorritori messi a disposizione dalle associazioni di volontariato, Croce Rossa, Anpas e Misericordia, che da sempre affiancano il 118, suddivisi in squadre a piedi in grado di accedere velocemente a ogni angolo della piazza.

Tra di loro medici e infermieri con specifica formazione nella gestione dell’emergenza, soccorritori e un disaster manager. Anche il corteo dei figuranti che percorrerà le strade sarà accompagnato da due ambulanze e vari sanitari pronti a intervenire. La Asl Toscana sud est, col dipartimento di Igiene Pubblica e Prevenzione, seguirà e assisterà il Saracino anche nella parte veterinaria, per quanto riguarda i cavalli. In arrivo multe da 300 a mille euro per chi sgarra. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato l’ordinanza relativa alla sicurezza urbana per la Giostra. In piazza Grande torna il divieto di ingresso agli animali e alle persone in stato di alterazione per l’assunzione di alcol; divieto di introdurre fumogeni, petardi, trombe da stadio, tamburi, bandiere e aste superiori a un metro (ombrelli compresi), luci laser e qualsiasi altro oggetto possa arrecare disturbo a cavalli e cavalieri.

Negli esercizi commerciali di piazza Grande, via Vasari, via Pescaia e via Seteria, il divieto di somministrazione e consumo di alcolici.