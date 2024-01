"Siamo diventati brand nazionale". L’assessore Chierici guarda al futuro

"È incredibile vedere una marea di gente che in maniera ininterrotta da settimane si riversa in città, scegliendo un’offerta molto ampia di attrazioni, manifestazioni e iniziative da condividere". Osserva l’anello del Prato dove si passa a stento, anche nel primo giorno dell’anno. Poi scende in Piazza Grande dove le baite sono ancora una volta prese d’assalto, e ancora scendendo da Corso Italia dove il "muro" di persone si muove come fosse una persona sola.

L’assessore Simone Chierici tira le prime somme della Città del Natale nell’ultimo scorcio di un evento di livello nazionale che ha saputo richiamare in città quasi un milione e mezzo di persone dal 18 novembre. Con punte di presenze da record, specialmente nei weekend del primo dicembre in abbinamento con la fiera Antiquaria e dell’Immacolata: parcheggi esauriti in poche ore, carovane di pullman e camper da tutta Italia.

Traffico sotto stress, code in Autosole al casello di Arezzo e sul raccordo per entrare in città. "Un flusso di visitatori senza sosta, alberghi soldout in quasi tutti i fine settimana: numeri importanti che premiamo il lavoro di squadra per garantire un’offerta in grado di richiamare l’interesse di un pubblico sempre più variegato, dalle famiglie, alle comitive, alle coppie. Bilancio più che positivo che ci riempie di orgoglio". Ora il rush finale aspettando la Befana.