Bruno Vespa
Cronaca
30 ago 2025
30 ago 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
Si svela la lancia d’oro. Domani l’ordine in lizza

Stamani il trofeo dedicato a Pierluigi da Palestrina, scatta anche la vendita libera dei biglietti. Da lunedì le prove in piazza, nei quartieri weekend di eventi.

L’intagliatore Francesco Conti illustra l’ultima lancia d’oro per la Giostra di giugno

Stamani alle 11 in Comune svelata la lancia d’oro dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina per i 500 anni dalla nascita, intagliata come di consueto dal maestro Francesco Conti. Domani alle 11 la prima cerimonia ufficiale: estrazione carriere e giuramento capitani in piazza del Comune. Alle 10,30 i figuranti si ritroveranno alla Badia, corteo armati verso Palazzo dei Priori. Alle 11 consegna scettro dal Sindaco al Maestro di Campo. Poi ordine carriere via estrazione. Dopo giuramento, lancia d’oro in Duomo fino alla Giostra. Dal 1 settembre il vivo: lunedì a mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 in piazza Grande prove giostratori. Giovedì 4 settembre dalle 17 Giostra Simulata: prima riserve, poi titolari. Venerdì 5 settembre alle 21.30 Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi, sabato 6 alle 11.30 a San Francesco Bollatura Cavalli e investitura giostratori.

Per i biglietti delle tribune dopo click day, da oggi libera vendita. Stamani dalle 9 biglietteria "I Colori della Giostra" per Saracino del 7 settembre solo tribune. Da domani alle 15 anche biglietti in piedi e tagliandi Provaccia. Da lunedì vendita online. Nei quartieri stasera a Santo Spirito serata Mamma Mia, domani pranzo estrazioni, sera Saracieco e mini volley. Ceres party stasera a Porta Crucifera, domani pranzo rosso verde, sera Corrida e gonfiabili. A Sant’Andrea stasera Ballami party, domani aneddoti di Giostra. A Porta del Foro oggi Cena al contrario, domani domenica chimerotti.

Angela Baldi

