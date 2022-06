Si scolpisce il borgo del futuro Così Castelnuovo torna a vivere

di Marco Corsi Da Castelnuovo d’Avane, il borgo di Cavriglia che rinascerà grazie ai venti milioni del Pnrr, arriva un monito di pace e fratellanza tra i popoli in tempi di guerra. Sarà infatti inaugurata oggi pomeriggio alle 17 dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal sindaco Leonardo Degl’Innocenti Sanni e dall’intera giunta comunale, la terza edizione del Simposio di scultura monumentale "Pietra Sublime" che quest’anno si svolgerà proprio nel paese abbandonato che sta per risorgere con un progetto tutto improntato alla cultura ed al turismo sostenibile. Le statue in travertino che gli otto scultori provenienti da varie parti del mondo plasmeranno, andranno ad impreziosire la strada di accesso all’antico borgo. Le opere infatti verranno realizzate e collocate lungo la via d’accesso al paese in modo da creare una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. Il Simposio rappresenterà, dunque, un nuovo passo verso la grande trasformazione che Cavriglia sta subendo in questi anni. Ci sono infatti in cantiere oltre 180 milioni di euro di investimenti che, nei prossimi anni, cambieranno il volto radicalmente di questo territorio. Una pioggia di finanziamenti che, in parte, arriveranno dai fondi europei e dall’altra dalle risorse di Enel per la riqualifica dell’area mineraria. Uno degli investimenti principali, da 20 milioni di euro con i fondi specifici del Pnrr, è appunto il recupero del borgo di Castelnuovo d’Avane, ma non solo. Altri 40 milioni di euro saranno investiti dalla Human Company per realizzare il Parco dello Sport, struttura all’avanguardia in campo europeo che rivoluzionerà 150 ettari di terreno nell’ex area mineraria con vocazione esclusivamente sportiva. Anche la vicina area di Bellosguardo sarà uno dei luoghi di ritrovo degli sportivi e non solo, grazie a cinque nuovi campi da padel, di cui due coperti, in via di ultimazione, uno spazio dedicato all’allenamento outdoor - vera ...