Si ribalta nella gara di motocross Giovane centauro in gravi condizioni

È caduto rovinosamente subito dopo la partenza di una delle batterie della prova d’esordio del Campionato Italiano Motocross Epoca che nel fine settimana ha avuto come teatro il circuito internazionale di Miravalle a Montevarchi.

Protagonista del grave incidente, avvenuto attorno alle 16.40 nel tratto rettilineo percorso in uscita dai cancelletti del via, un centauro di 31 anni impegnato in una delle numerose categorie del challenge tricolore.

Violentissimo l’impatto con la pista e il pilota, riverso a terra, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario in forza all’impianto da sempre all’avanguardia anche sotto il profilo della sicurezza.

In un primo momento il giovane è stato trasportato nell’infermeria del crossodromo dove opera un medico specializzato proprio negli interventi in manifestazioni agonistiche di questo tipo e qui è stato sottoposto ad un’ecografia per appurare la gravità delle ferite riportate. La prima diagnosi parla di politraumi con contusioni toraciche, trauma cranico e sospetta frattura di una spalla.

Sul posto per l’assistenza durante l’intero week end l’ambulanza della Misericordia montevarchina in servizio di emergenza urgenza. I sanitari in considerazione delle lesioni significative del crossista ne hanno disposto il trasferimento al Centro Traumatologico fiorentino di Careggi con l’elisoccorso Pegaso.

Una volta arrivato all’ospedale del capoluogo di regione, l’uomo è stato ricoverato in codice rosso ma a quanto si è appreso non sembra essere in pericolo di vita. Si tratta di un amatore che partecipava ad una delle manche riservate agli appassionati in sella a moto costruite fino al 1996, un motocross vintage che ha richiamato nella due giorni valdarnese un gran numero di praticanti.

Basti pensare che si erano presentati per le varie categorie oltre 200 piloti. La rapidità e l’efficienza della macchina dei soccorsi ha caratterizzato peraltro l’unico episodio avverso di una prova organizzata con particolare cura, in collaborazione con il promoter FX Action, dal Moto Club Brilli Peri, che ha subito espresso vicinanza e sostegno al motociclista. Ieri a Miravalle, una delle piste considerate più tecniche nel panorama italiano, era presente anche il vice presidente della Federmoto, con delega al settore d’epoca, Rocco Lopardo che ha plaudito all’ottima organizzazione delle gare.

Maria Rosa Di Termine