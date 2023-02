Si inaugura il laboratorio per far costruire ai bambini una città con i mattoncini Lego

"Costruiamo insieme una città di Lego". L’iniziativa, già proposta a Sansepolcro nel 2018, è tornata in questi giorni nella città biturgense in collaborazione con la Chiesa Evangelica di Anghiari e a organizzarla sono Thomas(nella foto) e Rebecca Kroeckertskothen, coppia tedesca che da anni vive a Sansepolcro. Si rivolge ai bambini in età dagli 8 ai 12 anni e il progetto consiste nel cooperare per costruire insieme una città nella quale ognuno possa inserire una piccola parte realizzata con le proprie mani. A disposizione vi sono quasi un milione di mattoncini e pezzi Lego. I bambini vengono invitati a ricercare tra i materiali, esplorando e selezionando. Ognuno può scegliere quale parte della città costruire, sperimentando la fantasia nel farlo e di mettere in comune con gli altri bambini le costruzioni e le proprie abilità. Le attività sono aperte nel pomeriggio e alla fine del percorso, domenica 5 marzo alle 16.30, vi sarà l’inaugurazione della città. La partecipazione è gratuita.