Si illumina il cuore della città di Masaccio

Palazzo d'Arnolfo

Arezzo, 14 febbraio 2023 - Al via i lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Giovanni Valdarno a cura di Geoside, Energy Service Company del Gruppo Italgas. Il progetto prevede un investimento di circa 750 mila euro, a carico del gestore, per la sostituzione di 2.027 corpi illuminanti, rendendo a Led tutti i 2.500 lampioni del territorio comunale, e dei quadri elettrici e l’installazione di 10 punti luce fotovoltaici che consentiranno di produrre energia rinnovabile favorendo un importante risparmio dei consumi. Si stima infatti che una volta completata la riqualificazione complessiva i consumi energetici annui saranno ridotti del 73,6%. Tra gli interventi in cantiere figura anche l’efficientamento dell’illuminazione di Palazzo d’Arnolfo che, nel rispetto del progetto originario stilato negli anni 80, contempla l’installazione di corpi illuminanti con tonalità calde nella porzione di edificio costruito nel Medioevo e con tonalità vicine alla luce solare nel loggiato rinascimentale. “Ridurre i consumi a parità di performance energetiche è parte della nostra operatività quotidiana – afferma Patrizia Malferrari, Amministratore Delegato di Geoside – nonché la leva principale attraverso cui Geoside intende giocare un ruolo da protagonista nel percorso di transizione energetica ed ecologica del Paese. L’Italia vanta tanti borghi e comuni con una grande tradizione culturale e valenza storica. Siamo orgogliosi di lavorare al fianco delle comunità locali realizzando soluzioni sostenibili e innovative che permettono non solo di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2 ma anche, come nel caso di San Giovanni Valdarno, di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio”. “Siamo soddisfatti che finalmente partano i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in tutto il Comune – ha dichiarato il sindaco Valentina Vadi. Questo consentirà anche al nostro territorio di adeguare le proprie infrastrutture in termini di modernità, sostenibilità e risparmio energetico in una fase storica in cui i costi dell’energia costituiscono un limite ed un peso alla azione amministrativa. Il percorso di questo progetto è stato lungo, ma siamo arrivati finalmente all’obiettivo prefissato che ci consente di portare a compimento un altro punto importante del programma amministrativo di mandato. All’efficientamento energetico degli impianti della pubblica si aggiungeranno anche gli interventi di illuminazione dei palazzi storici del centro storico tra piazza Cavour e piazza Masaccio che vanno ad aggiungersi alle altre azioni messe in campo dalla amministrazione comunale per la riqualificazione del centro storico”.