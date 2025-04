Si festeggia la Liberazione con la Fanfara

Festa della Liberazione a Capolona con la Fanfara dei Bersaglieri. La festa si celebrerà in paese sabato 26 aprile con diverse iniziative. La manifestazione inizierà alle 9.30 e sarà un insieme di musica, con la Fanfara dei Bersaglieri provinciali di Siena, di letture, testimonianze e una mostra con reperti della seconda guerra mondiale al circolo della Pro Loco il Ponte con il Museo di Quelli della Karin.

La musica dei bersaglieri si diffonderà per le vie principali del paese partendo dalla zona dello stadio per giungere in piazza Martiri della Libertà, dove si terrà il concerto della Fanfara e dove ci sarà un momento di riflessione con la lettura di pensieri scritti ottant’anni fa da chi era "al fronte".

Una festa del 25 aprile che l’amministrazione comunale di Capolona vuol festeggiare ricordando i valori di 80 anni fa con il repertorio musicale della Fanfara dei Bersaglieri. "Per noi - dice il sindaco di Capolona Mario Francesconi - è un onore avere accolto la proposta di Alfredo Andreini che rappresenta le associazioni dei Bersaglieri del territorio. La gioia che i Bersaglieri suscitano rappresenta la forza della bandiera italiana. E per i più piccoli c’è la curiosità di vedere come un cappello piumato possa rappresentare una storia che corre sulle note e che non si dimentica. Un grande ringraziamento all’Associazione Bersaglieri sezione di Arezzo e al Museo di Quelli della Karin che da sempre portano testimonianza di ciò che avvenne in quegli anni bui".

S.F.