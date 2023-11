Si dividono le strade tra Zhar e la Sangiovannese

Arezzo, 29 novembre 2023 – Le voci si rincorrevano da giorni e adesso è arrivata la conferma. Zhar e la Sangiovannese hanno deciso di separarsi consensualmente. Questo il comunicato lanciato sulle pagine ufficiali del Marzocco: “La ASD Sangiovannese 1927 comunica di aver concluso l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ayoub Zhar. La società ringrazia il giocatore per la serietà e l’impegno profuso durante la sua esperienza a San Giovanni e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Il fantasista classe 1999 arrivato durante l'estate del 2022 nella società di piazza Casprini ha sicuramente fatto vedere buone cose e un buon talento non sempre accompagnato da atteggiamenti in campo all'altezza di chi indossa la maglia numero 10 del Marzocco. Sicuramente questo non sarà l'unico ,movimento di mercato in casa azzurra ma prende adesso ancora più corpo l'idea di vedere titolare l'ultimo arrivato dalla Pistoiese Hamza Oubakent.