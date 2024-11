Si alza il sipario sul Book Festival: "Una rassegna culturale in crescita e il paese investe sui visitatori"

"Il nostro festival non è solo una rassegna letteraria: è un’iniziativa che riflette il profondo valore della cultura come pilastro di sviluppo". A dirlo è il sindaco Jacopo Franci all’ avvio della sesta edizione del Foiano Book festival. Ad aprire la kermesse ci sarebbe dovuto essere oggi alle ore 18 Don Luigi Ciotti, ma motivi di salute gli hanno impedito di raggiungere Foiano. Gli organizzatori hanno strappato la promessa di un recupero della data entro il termine del festival. Via dunque rimandato a domani alle 18 con Luigi Nacci e il suo libro ‘I dieci passi dell’Addio" e alle ore 21 con l’atteso Cochi Ponzoni, che insieme a Paolo Crespi ripercorrerà la sua straordinaria carriera. Ma nelle sale della Galleria Furio del Furia e della Carbonaia, fulcro del festival, si susseguiranno tra gli altri, attori affermati come Stefano Fresi (23 novembre) e scrittori di fama, tra cui il vincitore di due premi "Strega" Sandro Veronesi (24 novembre) e i premiati ‘Campiello’ Enrico Brizzi (16 novembre) e Carmen Pellegrino (9 novembre). Il Festival offrirà spazio anche Marco Vichi, Jacopo De Michelis, Beatrice Salvioni, Romana Petri e Valentina D’Urbano, insieme a giornalisti di spicco come Giovanni Floris e Anna Zafesova.

Tra i nomi più attesi c’è il podcaster Stefano Nazzi, vincitore del Italian Podcast Awards 2023 nella categoria ‘True Crime’, e Gabriella Genisi, creatrice del popolare vicequestore Lolita Lobosco, interpretato in TV da Luisa Ranieri. Inoltre, Marco Carucci, musicista affermato e frontman degli Ex-Otago, presenterà il suo primo libro. E ancora, si segnala la partecipazione del poeta Luigi Nacci e Emanuele Aldrovandi. La chiusura, giovedì 5 dicembre, sarà affidata alla musica con un concerto speciale di Sergio Cammariere. "Nel 2023 abbiamo raggiunto i 3000 spettatori – ricorda ancora Franci - in questa edizione, lunga un mese, contiamo di superare questa soglia. L’affetto del pubblico è dimostrato dal fatto che già vari incontri sono sold out, da Giovanni Floris ad Enrico Brizzi, da Stefano Fresi a Sandro Veronesi". Lo stesso primo cittadino ricorda che il festival che non racchiude solo un valore culturale e sociale ma ha anche un impatto economico sul territorio. "Studi approfonditi sui festival culturali dimostrano infatti che per ogni euro investito in eventi culturali, si genera una ricaduta di quasi 3 euro, a beneficio di tutto il settore commerciale, dell’accoglienza, dei servizi e della ristorazione. Il nostro obiettivo è di far crescere il festival, arricchendo l’offerta culturale e allargando i confini della manifestazione per attirare un numero sempre maggiore di visitatori. Ricordiamo che in questa legislatura contiamo di riaprire il teatro Garibaldi e questo darà ulteriore spinta al settore. Le città come Foiano, pur nelle loro dimensioni più contenute, hanno il potenziale per diventare veri poli culturali: il successo del nostro Festival testimonia quanto sia forte e vivace la domanda di cultura, non solo come intrattenimento, ma come catalizzatore di idee e visioni per il futuro", conclude Franci.