Sì alla cassa integrazione per il comparto moda del Valdarno

Arezzo, 22 ottobre 2024 – L'annuncio è arrivato dal sindaco di Montevarchi, che ha comunicato una novità molto importante per il Valdarno e per il comparto moda. "Una bellissima notizia", l'ha definita Silvia Chiassai Martini. A seguito della richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il made in Italy in Valdarno, Chiassai, insieme all’onorevole Tiziana Nisini, ha incontrato la settimana scorsa a Roma il Sottosegretario al lavoro Durigon per rappresentare le criticità e la necessità di un supporto immediato a tutto l’indotto della moda del Valdarno. "A seguito del confronto avuto su questa tematica fondamentale, visto che il settore moda è l’ambito lavorativo ed economico più importante per la città ed il territorio, il Sottosegretario si era già attivato e il Governo ha previsto la cassa Covid per il settore moda per il 2024 - hanno precisato il sindaco di Montevarchi e la deputata leghista - Un traguardo importantissimo e immediato per il quale ringraziamo l’onorevole Durigon e il Governo tutto, perché è un segnale concreto verso quel made in Italy che ci rende orgogliosi e che ci dà benessere lavorativo ed economico".

Tra l'altro Durigon sarà in Valdarno il prossimo lunedì e insieme al Sindaco di Montevarchi e all'onorevole Nisini incontrerà le associazioni di categoria, per aggiornarli sull'importante traguardo raggiunto e per ascoltare le necessità degli imprenditori e poter progettare insieme ulteriori aiuti per il 2025. “È questa la politica del fare e che concretamente aiuta le aziende del made in Italy perché possano continuare negli anni ad essere eccellenze, dando opportunità di lavoro e di benessere al nostro Paese", ha concluso Silvia Chiassai Martini.