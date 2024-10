Si accendono i fornelli di My stufato. In pentola carne per 40 mila euro

E’ il weekend del MyStufato food & fun festival. A San Giovanni, questo fine settimana, la terza edizione della manifestazione che vuole valorizzare il piatto tipico della tradizione sangiovannese. Due giornate, oggi e domani, all’insegna del social dining fra buon cibo, divertimento ed emozioni. Già questa mattina in piazza Cavour e piazza Masaccio sarà possibile trovare preparazioni che partono dagli ingredienti dello stufato alla sangiovannese accompagnati da una selezione di vini nazionali e locali. Tra le novità di quest’anno lo stand "senza glutine", con prodotti adatti alle persone celiache. Prevista inoltre una postazione di dolci e prodotti di pasticceria preparati con le spezie tipiche dello stufato. Ci sarà anche un market di oltre 30 espositori selezionati di artigianato, vintage e handmade che propongono dalle opere d’arte più originali ai pezzi artigianali realizzati a mano. A fare da colonna sonora al festival, nel centro storico sarà possibile trovare musica live, vinili, dj set e spettacolo di artisti di strada. Ci saranno attrazioni, attività e giochi per i più piccoli. Balocchi in legno, tappeti, costruzioni e letture, per rilassarsi con fantasia e coinvolgere tutta la famiglia. Non mancheranno laboratori di cucina per i piccoli chef. Ma veniamo ai numeri. Nelle passate edizioni almeno 10mila persone, nei due giorni, hanno preso d’assalto il cuore della città. Quest’anno si punta a fare ancora meglio. Durante l’evento escono in media circa 14 quintali di stufato, compreso quello che viene venduto nelle varie botteghe che prendono parte all’iniziativa. Considerato che 1 chilo di stufato costa in media 25 euro, siamo ad un giro d’affari complessivo che può variare dai 30 e 40 mila euro a edizione.

L’inaugurazione è prevista oggi alle 17 davanti palazzo d’Arnolfo. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di San Giovanni con il contributo e il patrocinio del Comune e il sostegno della Bcc Banca del Valdarno, UniCoop Firenze e Betadue Cooperativa sociale. Per l’occasione ci sarà l’apertura straordinaria dei due musei civici, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio, che effettueranno orario continuato oggi dalle 10 alle 21 e domani dalle 10 alle 20. Riguardo infine ai parcheggi, potranno essere utilizzati quelli di via 2 Giugno, di piazza della Libertà (da oggi pomeriggio), di via Vetri Vecchi, il parcheggio Carlo Alberto dalla Chiesa o i parcheggi in zona Sant’Andrea. La domenica saranno gratuiti anche le aree di sosta con strisce blu. La preparazione dello stufato ha un ingrediente segreto: il drogo, la miscela di spezie che gli stufatari mantengono celata. La ricetta prevede inoltre che la carne di vitello debba essere quella del muscolo della zampa anteriore, in modo da differenziare lo stufato dal comune spezzatino.