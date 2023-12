Si accende il Natale a Loro Ciuffenna

Arezzo, 06 dicembre 2023 – E’ ufficialmente partito il programma degli eventi del Natale a Loro Ciuffenna. Numerosi gli appuntamenti rivolti a famiglie e bambini. «È con piacere che l'Amministrazione Comunale di Loro Ciuffenna presenta il calendario degli eventi delle festività natalizie. Tante sono le iniziative promosse e organizzate dai nostri uffici e dalle associazioni del paese che voglio ringraziare per l' impegno e il lavoro fatto. - ha dichiarato la Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Loro Ciuffenna, Nicoletta Cellai - Nella nostra programmazione l' attenzione maggiore è stata dedicata ai bambini, i veri protagonisti del Natale, con proposte di laboratori creativi, letture animate, yoga per piccoli e spettacoli teatrali. Non mancheranno - conclude poi l’Assessore - i tradizionali concerti delle Feste e un evento speciale dedicato alla pace, per riflettere sul valore di questo bene prezioso in un momento dove in tanti luoghi del mondo si combatte e si soffre. Auguro a tutti un Natale di pace e serenità».

Lo scorso fine settimana si sono svolti “L’ora del racconto” per i bambini, in biblioteca, che tornerà anche sabato 23 dicembre alle ore 11.00, e nel pomeriggio si è tenuta la presentazione, nella prestigiosa cornice della Pieve di Gropina, degli scritti di Venturino Venturi a cura della direzione del Museo Venturi. Questa settimana prosegue la rassegna di “Conversazioni d’arte” giovedì 7, per poi tornare giovedì 14 dicembre alle ore 18.00 nella Pinacoteca del Museo Venturi. La rassegna dei laboratori al Museo organizzata dalla Pro Loco Lorese presenta il laboratorio “EcoArt” sabato 9 alle ore 10.00 nella Pinacoteca del Museo Venturi. Sabato 16 prenderà avvio il progetto, de “Il mondo di Francesca”, “Divertiamoci con lo yoga” rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni che ha riscosso un notevole successo la passata edizione e che si terrà anche sabato 30 dicembre nei locali della Filanda la mattina dalle ore 10.30.

Nel pomeriggio, alle 17.30, appuntamento presso il Museo V. Venturi per uno speciale concerto dal titolo “Give peace a chance” – canzoni e parole per la pace – con Iole e Leo Marcucci curato dalla coop. Materiali Sonori. Numerosi poi gli eventi messi in programma per domenica 17 dicembre: la mattina con il convegno dedicato ai “Toscani nel mondo e il mondo in Toscana” all’interno dei festeggiamenti per la Festa della Toscana 2023 c/o l’Auditorium Comunale, nel pomeriggio “Aspettando il Natale” a cura della Misericordia di San Giustino Valdarno nella frazione di San Giustino Valdarno, mentre in Filanda si terrà “Aspettando Babbo Natale” l’iniziativa curata dall’Associazione ‘Insieme per Loro’ e alle 17.30 “Concerto di Natale” presso la Pieve di S. Pietro a Gropina a cura di Coro e Orchestra Desiderio da Settignano.

Sabato 23 gli ormai tradizionali appuntamenti con i Concerti di Natale alle ore 21.00 presso il Circolo MCL di San Giustino Valdarno con “La Tramontana” di San Giustino e della Filarmonica “G. Verdi” di Loro Ciuffenna alle ore 21.15 nell’Auditorium Comunale a Loro. “Muruska e l’elisir della carovana” sarà lo spettacolo teatrale, curato da Dritto e Rovescio APS, per famiglie e bambini che allieterà il pubblico in Auditorium Comunale giorno di venerdì 29 dicembre a partire dalle ore 21.00 con ingresso gratuito. In occasione dell’Epifania nel pomeriggio appuntamento con la Pro Loco Lorese presso l’Auditorium per l’evento “Al cinema con la Befana”, mentre nel centro di San Giustino Valdarno si terrà il “Concerto dei bambini del progetto scuola” a cura della banda “La Tramontana” di San Giustino Valdarno.