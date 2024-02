Show delle sfilate in maschera. Torna lo spettacolo dei carri

di Marco Corsi

Seconda sfilata del Carnevale a Montevarchi e San Giovanni e Terranuova, in attesa del martedì grasso, che chiuderà la manifestazione più colorita dell’anno. Nella città di Masaccio, dopo il gran successo della prima domenica, domani l’appuntamento è dalle 15 nel centro storico cittadino. Il primo carro, come di consueto, sarà dedicato al Re Giocondo, che aprirà la sfilata accogliendo tutti i partecipanti. Il secondo, dal titolo "Ma che grilli! Ciccia!!!" ironizza sulla produzione di alimenti a base di insetti, come la farina di grilli, esaltando la tradizione toscana della carne. Il terzo è un omaggio ai 100 anni del colosso dell’animazione della Disney a tema Sirenetta con Ariel e i suoi amici di avventura. Infine un ultimo carro dal titolo "Coriandoli di pace" dedicato ai più piccoli, che hanno il compito di portare un importante messaggio di vicinanza e armonia in un momento storico difficile e complicato.

La novità di quest’anno è rappresentata da un trenino su cui tutti potranno salire per un giro nel cuore della festa. La colonna sonora sarà affidata alla "Premiata filarmonica Monterosso di Terricciola". Uno spettacolo, a cura del Gruppo Folk Arcobaleno, sarà itinerante e animerà così tutto il corso Italia con lo scopo di recuperare e diffondere le tradizioni popolari del territorio. Carnevale anche a Montevarchi. Cinque i carri allegorici, uno in più rispetto all’anno scorso. Sfileranno per le vie del centro storico accompagnati dal tradizionale trenino. In piazza Varchi e in piazza Vittorio Veneto troveranno spazio gli stands di dolciumi, con cenci e brighelle di Pinocchio, ma anche le giostre per i più piccoli. Ci saranno poi la Banda Giacomo Puccini e le Manette del che animeranno la festa vestiti in maschera.

Domani anche Levane festeggerà il suo carnevale, organizzato dall’associazione "Io sono Levane". Alle 14,30 inizierà la sfilata di carri per le vie del centro e anche qui non mancheranno stand gastronomici e intrattenimenti per bambini. A Terranuova Bracciolini la sfilata partirà alle 14,30 da piazza San Francesco. Cinque i carri: Le Torri, il Saliscendi dei ragazzi, che ne proporrà due, il Paese dei Balocchi, curato dalla società sportiva New Volley e il carro La Banda della Filarmonica Giuseppe Verdi.