Shopping online La città capitale Adesioni gratuite

Il 14 settembre Arezzo diventa capitale dello shopping online con il sostegno di Shoppy: è in arrivo infatti il primo evento in Italia del colosso americano del commercio elettronico Shopify. Si chiama Shopify Editions Summer ‘23, gratuito e aperto a tutti previa registrazione, si terrà a Rondine, ed è pensato per riunire professionisti, sviluppatori, manager e imprenditori in un’unica giornata dedicata alla formazione e al confronto sulle nuove tendenze dello shopping online e offline.