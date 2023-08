Sgarbi: "Cortona in un circuito virtuoso"

di Laura Lucente

"Cortona fa bene a chi l’amministra e chi l’amministra deve far bene a Cortona. Mi auguro che la mostra del Signorelli e quello che verrà sia il segno di una buona amministrazione per una città così importante". Le parole del Sottosegretario Vittorio Sgarbi risuonano come un monito affinché la città conservi le sue virtù. Arrivano dal palcoscenico di Piazza Signorelli dove lo stesso Sgarbi ha ricevuto dalle mani del Sindaco Luciano Meoni, il Premio Cortonantiquaria 2023 proprio in virtù della amicizia di lunga data con la città e per il recente impegno, in qualità di rappresentante del Governo, per la realizzazione della mostra in corso dedicata a Signorelli nel 500nario dalla morte. "Prima di cominciare a studiare l’arte come specialista, Signorelli è stato uno dei pittori che ho amato di più", racconta Sgarbi. "Con mio padre lo scoprì e ne rimasi folgorato ammirando i dipinti di Monte Oliveto.

L’idea che oggi Cortona ne rivendichi la bellezza e lo riscatti agli occhi dei critici le fa onore. Ho fatto il possibile affinché ci fossero prestiti che le soprintendenze tentennavano ad autorizzare". Lo stesso sottosegretario strappa applausi anche quando paragona Cortona ad Arezzo preferendo la cittadina della Valdichiana per il suo calore e la sua accoglienza e per la sua capacità di essere multiculturale.

Parole che trovano conferma anche dal Maestro Francesco Santucci, anche lui protagonista della serata in primis con una splendida performance musicale con il suo Sax e grandi classici internazionali e poi per il premio alla carriera a lui assegnato. "Il calore della gente mi ha conquistato", ha ribadito il musicista. Sgarbi durante la serata si è più volte complimentato anche con il Maestro Santucci dalla lunga e importante carriera artistica da cui è rimasto "incantato" guardandolo con ammirazione. Incalzato dalle domande del capocronaca del quotidiano La Nazione Federico D’Ascoli, il sottosgretario ha toccato numerosi argomenti con il fil rouge dell’arte che è anche la base del suo ultimo libro "Scoperte e rivelazioni" dedicato ai tesori nascosti d’Italia. Tra i progetti su cui si è impegnato a coinvolgere a breve Cortona, la Valdichiana tutta e la vicina Valtiberina c’è quello di una mostra itinerante sul Rinascimento che tocchi le bellezze artistiche in loco da Piero della Francesca a Signorelli, Beato Angelico, passando per Bartolomeo della Gatta.

Un altro impegno che si è preso Sgarbi e che viene lanciato proprio dalla mostra antiquaria più antica d’Italia, è quello di riformare il mercato dell’arte. Argomento che sarà affrontato a Cortona il 1° settembre alle ore 18 in una tavola rotonda insieme agli antiquari presenti in mostra. Per altro il sottosegretario alla Cultura non ha mancato di visitare gli stand della 61^ edizione di Cortonantiquaria acquistando anche un vetro veneziano degli anni ’40.

Con la serata dedicata al premio Cortonantiquaria si chiude la parentesi degli spettacoli collaterali organizzati in piazza e che hanno riscosso un ottimo successo di pubblico. La mostra, invece, chiuderà i battenti solo il prossimo 3 settembre.