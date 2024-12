Sfalci e potature diventano rifiuti urbani. Iebba: "È una svolta"

"Finalmente sfalci e potature non saranno più considerati rifiuti speciali ma urbani: un grande passo avanti per le imprese del settore, l’ambiente e la sicurezza", dichiara Saimo Iebba (nella foto), presidente provinciale di Confartigianato Imprese del Verde. Grazie a questa modifica normativa, i rifiuti derivanti da sfalci e potature potranno essere conferiti nei più vicini centri di raccolta comunali, riducendo gli oneri per gli operatori.

Il cambiamento è diventato legge il 17 dicembre, segnando una svolta importante per il settore.