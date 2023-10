Settore moda, la formazione paga. Otto ragazze studiano alla Miniconf: "Ora sappiamo cosa fare da grandi"

di Francesca Mangani

Si conclude il progetto di formazione gratuito nella sede di Miniconf: 8 le ragazze iscritte e provenienti da tutta Italia, una di loro rimarrà nell’azienda per uno stage. Sono state ben 180 le ore di frequenza per un’opportunità offerta dai comuni di Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna, che insieme a Miniconf, hanno pensato a questa possibilità formativa senza far gravare sulle partecipanti alcuna spesa, compresi i costi relativi al vitto e all’alloggio. Questa prima esperienza da il via ad un ciclo di corsi che continuerà anche nei prossimi due anni. "Quando siamo arrivate due settimane fa, non sapevamo cosa aspettarci, ma quello che abbiamo trovato ci ha sorpreso – hanno commentato le 8 studentesse – abbiamo avuto l’opportunità di conoscere un’azienda che da 50 anni è un punto di riferimento per il territorio e un luogo di crescita. I professionisti ci hanno accompagnato in questo percorso di formazione dove abbiamo capito maggiormente i vari processi di realizzazione di un capo di abbigliamento, in modo di avere un’idea più chiara su quello che vorremmo fare da grandi. Per questo ringraziamo Miniconf e i comuni Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna per averci dato questa opportunità". Le corsiste sono rimaste per due settimane in , alloggiando a Raggiolo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, e hanno inoltre avuto modo di conoscere il territorio.

"Sono state due settimane impegnative, nelle quali le 8 ragazze hanno toccato i punti chiave per poter indirizzare meglio la propria scelta futura – ha commentato la tutor Loretta Mazzetti – mi sono sembrate studentesse abbastanza pronte e determinate, sono state supportate dalla professionalità di risorse interne a Miniconf e da docenti esterni per approfondire tematiche specifiche. Due settimane intense e piacevoli". Soddisfatto anche il sindaco di Ortignano Raggiolo Emanuele Ceccherini: "L’idea del corso nasce dalla volontà di facilitare e supportare gli studenti, specializzarli e formarli per entrare a far parte del mondo del lavoro, tuttavia il corso ha rappresentato anche un’opportunità di contatto e conoscenza del nostro territorio, grazie ad escursioni guidate e alla visita di altre due aziende casentinesi, Freschi e Vangelisti e Tacs. E’ stata un’esperienza importante che da il via ad un ciclo di corsi".