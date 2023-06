Setteponti, oggi inizia il cammino

Al via oggi l’edizione 2023 del Cammino della Setteponti, ideato da Enzo Brogi e giunto alla sua sesta edizione. Molti i comuni coinvolti. 70 chilometri da vivere insieme con una camminata collettiva nella natura incontaminata e nella storia toscana tra Pratomagno, Valdarno fiorentino e Valdarno aretino. Un viaggio nella bellezza dei paesaggi e dei borghi toscani da Reggello fino ad Arezzo passando da Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi. Quattro giorni per ripercorrere l’antico cammino che i pellegrini armati di bordone percorrevano nel Medioevo, sulla Cassia Vetus, per andare da Firenze a Roma. Sentieri di campagna, strade secondarie e poco trafficate tra pievi romaniche, vigne, borghi medievali e le spettacolari Balze del Valdarno, il "Gran Canyon della Toscana".