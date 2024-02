Servizio civile tutti i bandi aperti

Scadrà il 15 febbraio la possibilità di iscriversi ad uno dei 32 progetti del Servizio civile universale promossi ad Arezzo e provincia, per un totale di 223 volontari ricercati. I progetti hanno durata di 8/12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali o un monte ore annuo commisurato. Alcuni hanno una riserva di posti dedicati a giovani con minori opportunità. Ogni progetto prevede un assegno mensile pari a 507,30 euro. Vari gli ambiti di intervento. Tra questi: due progetti, per quattro posti nell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Organizzare attività educative e di socializzazione per ragazzi a rischio esclusione sociale. Questo potranno fare i giovani che decidono di prestare Servizio Civile in uno dei progetti promossi da Confcooperative Toscana. Nello specifico i tre partecipanti saranno impegnati nel progetto "Crescere insieme 2023" promosso dalla Cooperativa Arca 1, per attività socio educativa per minori a rischio di esclusione sociale. Quattro posti alle Acli: "Comunità generative" è il nome del primo progetto che intende favorire il protagonismo dei cittadini e l’attivazione di reti di comunità. Il secondo è "Family Care" che prevede un impegno per migliorare e potenziare le misure a sostegno delle famiglie più fragili. Anche la Croce Rossa è in cerca di volontari. Dodici posti in Cna: sei per il progetto "Giovani e Futuro", sei per "I Pensionati attivi e contemporanei". Posti alla Caritas diocesana: quattro posti nel Centro di Ascolto della Caritas in via Fonte Veneziana, due alla Casa di accoglienza San Vincenzo, uno alla mensa diurna Giotto, uno al Centro Caritas di Cortona, due a Rondine e ulteriori due posti alla Caritas diocesana. "Ambiente da vivere" è il progetto di Arci per cui vengono cercati 4 volontari ai quali sarà chiesto di creare iniziative e compiere azioni di informazione e sensibilizzazione.