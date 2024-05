Serie sulla Linea Gotica. C’è la ‘prima’ al Masaccio

Questa sera alle 21,15 a Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si svolgerà la presentazione della miniserie televisiva "Mountainmen – Linea Gotica 1945", prodotta da Andrea e Giuliano Gandolfi e dal Gruppo Culturale Il Trebbo, per la regia, la sceneggiatura ed il montaggio del cavrigliese Luciano La Valle. La miniserie, che si articola in tre episodi, è ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e racconta l’esperienza di un gruppo di alpini della decima Divisione da Montagna, dall’arrivo in Italia, nel gennaio 1945, fino alla fine della guerra.

La produzione, in cui sono presenti contributi di filmati dell’epoca, è interamente basata su fatti realmente accaduti, documentati attraverso i ricordi di veterani ancora in vita e racconta le esperienze personali dei soldati, soffermandosi anche sui loro rapporti con la popolazione civile. Ambientata nei campi di battaglia dell’epoca, la serie ricostruisce anche alcune sanguinose battaglie e gli atti di eroismo che portarono allo sfondamento del fronte tedesco nel settore centrale della Linea Gotica, tra le province delle città di Bologna, Modena e Pistoia, prologo alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Un brillante progetto di recupero della memoria e, al contempo, un ringraziamento a quei soldati, allora ragazzi poco più che ventenni, inviati a combattere in Italia in nome della libertà e della democrazia. Un progetto, dunque, con un obiettivo di carattere storico-culturale, rivolto principalmente ai giovani e alle nuove generazioni per tramandare loro e perché rimanga viva, fissandola in immagini, la memoria del passato e dell’emancipazione attraverso lo scambio reciproco, paritetico, nei rapporti tra culture diverse. Il lavoro, doppiato in italiano e inglese-statunitense, della durata complessiva di un’ora e cinquanta minuti, è integrato da due documentari e sbarcherà ufficialmente negli States il 17 giugno, quando verrà proiettato davanti ai soldati della Divisione "Fort Drum". "L’inizio delle lavorazioni al progetto della miniserie "Mountainmen – Linea Gotica 1945" risale al 2016 – dice il regista Luciano La Valle – in questo periodo iniziai a documentarmi sulla 10° Divisione da Montagna degli Stati Uniti d’America. Di lì a poco, spinto da una grande passione per il cinema e la storia, l’idea di raccontare le vicende della divisione in un’opera cinematografica. Nel 2022 l’inizio delle riprese è avvenuto al fine di concretizzare il progetto. Ne è passato di tempo dal primo ciak…sono veramente molto orgoglioso del lavoro svolto".