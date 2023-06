Serd di Bibbiena si trasferisce, nuova sede e incremento di qualità del servizio

BIBBIENA

ll Serd di Bibbiena cambia sede. Il servizio pubblico per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario nazionale verrà trasferito in una nuova struttura e dal 29 giugno sarà operativo in via Rignano sempre a Bibbiena.

A causa dello spostamento nei nuovi locali, la Direzione della Zona Distretto del Casentino ha annunciato che il Serd resterà chiuso l’intera giornata di martedì 27 giugno. Per quella data è previsto il trasloco, che dovrà essere necessariamente concluso entro mercoledì sera, dalla vecchia sede in via Turati a quella nuova.

Nella nuova struttura il servizio sarà all’interno di un complesso immobiliare denominato "Centro Integrato Servizi" situato al al secondo piano dell’edificio B. Il Serd è molto importante per la comunità, perché si occupa della prevenzione, cura e riabilitazione dalle dipendenze da sostanze stupefacenti e da vari tipi di comportamenti compulsivi, fra cui il gambling patologico e la ricerca ossessiva del rischio estremo.

Gli addetti forniscono, in modo gratuito e rispettando totalmente la privacy del cittadino, varie prestazioni, fra cui: ascolto e accoglienza, consulenze specialistiche di tipo medico e psicologico, programmi riabilitativi e percorsi di reinserimento lavorativo e sociale. La scelta del trasferimento è mirata per portare un incremento di qualità di questo specifico esercizio sanitario.