Serata col regista. Segre all’Eden con Berlinguer

Il regista Andrea Segre sarà ad Arezzo oggi sabato 2 novembre alle 17,30. Sarà lui ad introdurre la proiezione del suo film "Berlinguer la grande ambizione". Non ci sarà invece il protagonista della pellicola Elio Germano a causa di un impegno inderogabile. L’introduzione alla proiezione sarà tenuta dal regista Andrea Segre insieme al giornalista e critico Simone Emiliani. "Ci tenevamo a mettere una ciliegina su un anno pieno di eventi e incontri con registi e attori" – dicono gli organizzatori. Nonostate la mancanza di Elio Germano, al cinema Eden sarà lo stesso possibile incontrare il regista del film. Berlinguer - La grande ambizione è un film uscito il 31 ottobre nelle sale diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano in un arco di vita dal 1973 al 1978. Il film, co-prodotto tra Italia, Belgio e Bulgaria, è stato selezionato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2024. Proprio alla festa del cinema d Roma l’attore Elio Germano per la sua recitazione nel ruolo del protagonista Berlinguer, è stato incoronato miglior attore.

Sfidando i dogmi della Guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentano per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia con il Compromesso storico. Dal 1973, quando sfugge a Sofia a un attentato dei servizi segreti bulgari, attraverso le campagne elettorali e i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, fino all’assassinio nel 1978 del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La storia di un uomo e di un popolo per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. Incontrerà il pubblico aretino e parlerà del suo film oggi all’Eden Andrea Segre, regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, fotografo, è nato il 6 settembre 1976 a Dolo. Al cinema dal 31 ottobre con il film Berlinguer. La grande ambizione, nei suoi 26 anni di carriera come regista ha diretto Welcome Venice, L’ordine delle cose e La prima neve.

Angela Baldi