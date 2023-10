Semina il caos e finisce in manette

"C’è un uomo che lancia oggetti in strada e rovescia cassonetti, venite subito". L’allarme al 112 è partito da alcuni passanti e residenti di via Vittorio Veneto. All’altezza del Bar Europa, domenica sera, un uomo aveva fatto il diavolo a quattro. Una zona calda della città, in cui da anni vengono denunciati spaccio e microcriminalità. Gli agenti delle Volanti, sotto la direzione del vicequestore Marco Gallorini, lo hanno individuato. Ma non è stato semplice bloccarlo ed arrestarlo. L’uomo non non voleva sottoporsi al controllo, poi se ne scoprirà il motivo: era irregolare. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli ha iniziato a spintonare gli agenti accennando un tentativo di fuga. La prontezza dei poliziotti, che già avevano intuito la sua intenzione e adottato le cautele del caso, ha impedito all’uomo di scappare. Lui ha reagito contro gli agenti. L’azione è andata avanti sotto gli occhi dei passanti, e sotto lo sguardo stufo dei residenti, fin troppo abituati a vedere scene di questo tipo. Immobilizzato, è stato condotto in Questura e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno degli agenti ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Per l’uomo è scattata anche la denuncia per essere irregolare sul territorio italiano. Ieri la convalida dell’arresto.