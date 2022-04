"Sedici milioni per risanare i bilanci. Sui direttori nessuna spartizione territoriale"

Arezz0, 29 aprile 2022 - Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est, aspetta solo il decreto di nomina del presidente Giani e la firma del nuovo contratto per ufficializzare la riconferma. Ma sono solo formalità a questo punto, dopo il parere favorevole espresso dalla commissione sanità del consiglio regionale. Che ha riconfermato anche la direttrice generale della Nord Ovest, Maria Letizia Casani. Quali argomenti ha usato per convincere i consiglieri regionali a confermarla dg? "Ho dimostrato alla commissione - è la prima risposta di Antonio D’Urso - che l’Asl Sud Est è la vera azienda territoriale della Toscana. La sua missione è garantire adeguati livelli di assistenza a tutti i cittadini, anche a chi vive in zone disagiate, in montagna, sulle isole. Una situazione oggettiva di difficoltà che nel caso della Sud Est si è trasformata in un punto di forza. Siamo l’azienda che registra i migliori standard di assistenza dei pazienti a domicilio e a distanza, grazie alle televisite e al telemonitoraggio". Non è facile in un territorio così vasto... "L’Asl sud est ha oltre 870 mila assistiti in 11mila km quadrati, il 32% della popolazione toscana e il 50,3% della superficie regionale. Se alle cifre aggiunge anche la densità per provincia, che per Arezzo è 104 abitanti a kmq, per Siena è 69 abitanti e per Grosseto scende a 48,5 abitanti, si intuisce che l’alternanza tra aree densamente abitate con altre spopolate, rappresenti la caratteristica della Toscana sud. L’azienda ha il più alto indice di vecchiaia, oltre il 26% degli assistiti ha più di 65 anni". Non credo abbia convinto i commissari con i punti critici. "Li ho convinti con la scommessa di gestire molti servizi di prossimità, garantendoli ai cittadini e rendendoli economicamente compatibili con le risorse". La sua ricetta per ridurre le liste d’attesa? "Premesso ...